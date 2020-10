The Language of Love - Un amour naissant en route destination la Nintendo Switch

Nouveau visual novel signé ebi-hime à destination de la Nintendo Switch, The Language of Love, s'apprête à nous livrer une histoire d'amitié, mais aussi une romance entre le jeune Mitsuki, paria de son école, et Kyouko, une jeune mère célibataire habitant dans le même immeuble que lui. Attendu sur l'eShop de la console pour le 30 octobre 2020 au prix de 9,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu accompagné d'un descriptif.

Mitsuki quitte le pays pour s'installer à Tokyo afin de suivre une formation rigoureuse, dans l'espoir de réussir ses examens d'entrée à l'université au printemps prochain. Mais il découvre rapidement que ses camarades de classe le traitent comme un paria, étant de loin le plus âgé de son école. Il s'avère impossible de se faire des amis, et Mitsuki se cantonne dans une existence isolée et solitaire... Jusqu'à ce qu'il rencontre une mère célibataire, Himuro Kyouko, qui se retrouve à vivre dans le même immeuble que lui. Mitsuki propose d'aider Kyouko à garder sa fille, Tama. Kyouko, à son tour, aide Mitsuki à étudier en vue de ses prochains examens. Pendant un an, les deux s'unissent, d'abord en tant qu'amis, puis ils verront leurs sentiments respectifs s'intensifier... Caractéristiques : Environ 80 000 mots pour environ 5-6 heures de lecture

Background et illustrations de personnages soignés

Un OST sur mesure

Messages quotidiens de Kyouko, l'héroïne de l'histoire

Une jolie mère célibataire !