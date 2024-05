The Land Beneath Us s'offre une démo et une date de sortie sur Nintendo Switch

Si vous êtes en recherche d'un Donjon-RPG avec une dimension roguelike, The Land Beneath Us de FairPlay Studios et édité par Dear Villagers devrait vous intéresser. Attendu pour le 13 mai 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre propose une démo accessible dès maintenant aux joueurs qui aimeraient le découvrir avec un peu d'avance.

Utilisez de puissants combos de compétences et des armes élégantes pour vous frayer un chemin dans le monde souterrain d'Annwn. Faites des rencontres dynamiques et stimulantes et découvrez les mystères de ce monde mythologique. ENCHAÎNEZ LES COMBATS DANS LE MONDE SOUTERRAIN ! Conçu par la Créatrice, l’Ultime Collecteur d’Âmes (U.C.A) a été fabriqué pour recueillir les âmes. Désormais muni de l’animatechnologie, il est chargé d’une mission de rédemption. Explorez le monde souterrain, interagissez, faites du troc et affrontez les personnages. Apprenez de leurs histoires pour façonner la vôtre. MAÎTRISEZ LES COMBOS ! Venez à bout de vos adversaires grâce à de puissantes aptitudes, en exécutant des combinaisons de mouvements personnalisables. Planifiez votre approche à travers de courts niveaux pleins d’action, afin de maximiser les coups sur les créatures ! UN ARSENAL VARIÉ Élaborez des stratégies et maniez un large éventail d'armes : des haches sanglantes aux lances de Longin en passant par les pistolets laser. Équipez chaque emplacement d’une arme différente pour une aventure hack ‘n’ slash dynamique à travers le monde souterrain. FACTEUR DE REJOUABILITÉ Au fil des mondes que vous explorez, améliorez vos statistiques et vos aptitudes en collectant les âmes de vos adversaires vaincus. Vous aimez le combat direct ? Améliorez l’arbre de compétences de votre arme. Vous préférez une approche stratégique ? Débloquez des combos d’aptitudes puissants pour toucher les adversaires à distance.

Source : Nintendo