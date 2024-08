The Knightling - Saber Interactive et Twirlbound dévoilent un nouveau titre à venir sur Nintendo Switch

Saber Interactive et Twirlbound viennent d'annoncer la sortie d'un nouveau jeu mêlant action et aventure dans une univers de fantasy : The Knightling. Attendu dans le courant de l'année 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation et son héros atypique.

Lorsque Sir Lionstone, le légendaire protecteur de la grande ville de Clesseia, disparaît mystérieusement, c'est à son courageux chevalier de prendre son bouclier magique, de devenir le héros dont le peuple a besoin et de retrouver Sir Lionstone avant qu'il ne soit trop tard. Explorez les terres enchanteresses de Clesseia, affrontez des monstres et des bandits, découvrez les secrets longtemps enfouis du royaume et dévoilez les pouvoirs extraordinaires du puissant bouclier de Sir Lionstone. Qui a dit qu'il fallait une épée pour sauver la situation ?

Caractéristiques principales

Tous les héros commencent petit : incarnez le Knightling, un courageux chevalier en formation qui doit se lancer dans une quête audacieuse pour sauver son mentor, le grand Sir Lionstone. Affrontez de puissants ennemis, améliorez et maîtrisez vos capacités et protégez les habitants du royaume. Rassemblez votre courage et prouvez que même le plus petit d'entre nous peut être un héros !

La meilleure attaque est une bonne défense : Armé du seul bouclier magique de Sir Lionstone, vous devez exploiter sa puissance dans des combats pleins d'action pour relever les plus grands défis du royaume. Utilisez la puissance du bouclier pour bloquer, frapper, parer et créer des ouvertures dans les défenses de vos ennemis, puis terminez le travail avec des attaques et des combos gigantesques.

Glissez dans l'aventure : Partez à l'aventure dans les nombreuses régions de Clesseia, en utilisant la puissance du bouclier pour glisser sur la terre. Explorez le monde, maîtrisez les défis de plateforme et d'énigmes pour gagner des récompenses et des améliorations, et utilisez les capacités de mouvement uniques du bouclier pour traverser le royaume avec facilité.