The Knightling dévoile sa date de sortie estivale sur Nintendo Switch

Saber Interactive et Twirlbound reviennent aux nouvelles avec leur prochain jeu d'action-aventure dénommé The Knightling. Si nous n'avions qu'un vague 2025 à nous mettre sous la dent jusqu'à présent, le titre est désormais officiellement attendu pour le 28 août 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Maniez un bouclier massif, embarquez pour un voyage épique à travers le pays et devenez le protecteur dont le peuple a besoin dans cette histoire légère de bravoure, de chevalerie et de magie. Même si votre tâche est immense, n'oubliez jamais que tous les héros commencent petit ! Lorsque le légendaire gardien de la ville de Clesseia, Sir Lionstone, disparaît mystérieusement, c'est à son courageux chevalier de prendre son bouclier magique et de le sauver avant qu'il ne soit trop tard. Explorez les terres enchanteresses de Clesseia, affrontez des monstres et des bandits, découvrez les secrets oubliés du royaume et libérez les pouvoirs extraordinaires du puissant bouclier de Sir Lionstone pour sauver la situation !