The King of Fighters XV se dévoile avec un premier trailer officiel

Licence de combat phare de la société SNK depuis 1994, The King of Fighters s'apprête à revenir en 2021 avec un tout nouvel épisode. Sobrement intitulé The King of Fighters XV, SNK nous a dévoilé le tout premier trailer officiel, nous permettant de confirmer la présence d'icônes phares telles que Benimaru Nikaido, Kyo Kusanagi, ou encore Mai Shiranui pour ne citer qu'eux.

Si à l'heure actuelle aucune plateforme n'a encore été confirmée par SNK concernant The King of Fighters XV, les fans de baston possédant la Nintendo Switch espèrent que la console hybride ne sera pas oubliée, SNK ayant sorti pas mal de jeux rétros sur l'eShop, ainsi que de plus gros titres comme Samurai Shodown ou SNK HEROINES, sans compter l'arrivée de Terry Bogard de Fatal Fury dans Super Smash Bros. Ultimate.