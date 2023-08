The King of Fighters XIII Global Match confirme sa date de sortie sur Nintendo Switch

Alors que la licence en est déjà rendue à son quinzième épisode sur supports concurrents, The King of Fighters va revenir très bientôt sur Nintendo Switch avec son 13ème épisode dans une version améliorée. The King of Fighters XIII Global Match sera officiellement disponible à partir du 16 novembre sur Nintendo Switch et PS4, et proposera des fonctionnalités online revisitées, et surtout l'implémentation du rollback netcode pour une expérience online la plus fluide possible. En attendant de pouvoir mettre la main sur le jeu, nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date ci-dessous. A noter que le titre aura également le droit à une sortie en version physique et à des versions collectors chez Pix'n Love.