The Karate Kid: Street Rumble est disponible sur Nintendo Switch

La trilogie originale The Karate Kid est de retour en jeu vidéo au look rétro avec la sortie de The Karate Kid : Street Rumble. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch et supports concurrents, une édition physique est également à disponibilité des joueurs dans toutes les boutiques de l'Hexagone. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À travers différents environnements emblématiques des trois premiers opus de The Karate Kid, série de films cultes des années 1980, vous passez du dojo aux rues de West Valley et d'Okinawa pour combattre des hordes d'ennemis au cours de l'aventure de ce beat them all à défilement horizontal doté de graphismes en pixel art. Incarnez Daniel LaRusso, Mr. Miyagi, Ali Mills ou Kumiko pour vaincre Johnny Lawrence, John Kreese, Terry Silver et d'autres individus déterminés à réduire à néant le karaté du Miyagi-Do. Ce jeu offre des combats d'arts martiaux intenses et une action frénétique, tout en conservant le charme rétro des films originaux.

Caractéristiques principales du jeu :

• MAÎTRISE DU PIXEL ART : Plongez dans un monde aux graphismes en pixel art époustouflants qui rendent hommage à l'âge d'or du jeu vidéo. Chaque coup de poing, coup de pied et scène emblématique est superbement réalisé dans un style 16 bits classique, pour une expérience empreinte de nostalgie.

• INTENSE, RÉTRO, BEAT THEM ALL, DÉFILEMENT HORIZONTAL : Affrontez des hordes d'ennemis dans votre quête de suprématie sur les arts martiaux.

• HISTOIRE CLASSIQUE : Revivez les aventures de The Karate Kid en surmontant les défis imposés par Cobra Kai, John Kreese et Terry Silver. Suivez le récit de la trilogie originale et vivez les hauts et les bas de l'histoire de The Karate Kid.

• SYSTÈME DE COMBAT DYNAMIQUE : Maîtrisez l'art du karaté grâce à un système de combat intuitif et réactif. Effectuez de puissants combos, assénez des coups de pied avec la position de la grue et répondez aux attaques incessantes du dojo ennemi. Chaque niveau propose de nouveaux défis et ennemis inspirés par les personnages inoubliables des films.

• COMBATS DE BOSS : Affrontez des méchants classiques comme Johnny Lawrence, John Kreese et d'autres adversaires redoutables sur 12 niveaux intenses. Chaque combat de boss met à l'épreuve votre talent et votre sens de la stratégie, tout en vous invitant à vous remémorer les leçons de Mr. Miyagi.

• ENVIRONNEMENTS EMBLÉMATIQUES DES FILMS CULTES : Frayez-vous un chemin à travers les 12 niveaux inspirés de la trilogie originale comprenant Topanga Beach, West Valley High, Cobra Kai Dojo, le Tournoi All Valley et plus encore !

• BANDE-SON RÉTRO : Replongez dans les années 1980 grâce à une bande-son de musique électronique qui évoque fidèlement l'esprit de l'époque. Des mélodies classiques vous accompagnent au cours de votre aventure, renforçant l'ambiance nostalgique.

• MULTIJOUEUR EN COOP : Combattez jusqu'à 4 en mode coop local.