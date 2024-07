The Karate Kid: Street Rumble annoncé sur Nintendo Switch

La série de films culte The Karate Kid est de retour en 2024 sous la forme d'un jeu vidéo, et plus précisément d'un beat'em up ! Dénommé The Karate Kid: Street Rumble, le titre se déroulera dans les lieux emblématiques des 3 premiers films The Karate Kid des années 80. De plus, GameMill Entertainment et Maximum Entertainment France ont signé un partenariat pour proposer le jeu en version physique sur Nintendo Switch et PS5 à partir du 20 septembre 2024 dans toutes les boutiques françaises.

Vivez des combats d'arts martiaux intenses et une expérience frénétique de combats constants, dans ce jeu offrant des sensations rétro rappelant les films culte originaux et emblématiques. Caractéristiques principales : HISTOIRE CLASSIQUE : Revivez les aventures de The Karate Kid tout en affrontant les défis proposés par Cobra Kai et d'autres ennemis. Le jeu suit le récit de la trilogie originale, vous permettant de vivre les hauts et les bas du voyage de The Karate Kid.



SYSTÈME DE COMBAT DYNAMIQUE : Maîtrisez l'art du karaté avec un système de combat intuitif et réactif. Exécutez des combos puissants, effectuez des mouvements emblématiques comme le coup de pied de grue et défendez-vous contre les attaques incessantes du dojo ennemi. Chaque niveau présente de nouveaux défis et ennemis inspirés des personnages culte des films.



COMBATS DE BOSS : Affrontez des méchants classiques tels que Johnny Lawrence, John Kreese, Terry Silver et d'autres adversaires redoutables dans 12 niveaux intenses. Chaque combat de boss est un test d'habileté et de stratégie, mettant les joueurs au défi de se souvenir des leçons de M. Miyagi.



LIEUX ICONIQUES DES FILMS CLASSIQUES ORIGINAUX : Frayez-vous un chemin à travers 12 niveaux inspirés de la trilogie originale de The Karate Kid, tels que Topanga Beach, West Valley High, Cobra Kai Dojo, le All Valley Tournament et bien plus encore !



MAÎTRISE DU PIXEL ART : Plongez dans un monde de pixel art visuellement époustouflant qui rend hommage à l'âge d'or du jeu vidéo. Chaque coup de poing, coup de pied et scène emblématique est magnifiquement conçu dans la gloire classique de l'ère 16 bits, offrant une expérience véritablement nostalgique.



RAPIDE, STYLE RÉTRO, BEAT 'EM UP, SIDE-SCROLLER : Affrontez des hordes d'ennemis dans votre quête de domination des arts martiaux.



BANDE-SON RÉTRO : Plongez-vous dans les années 80 avec une bande-son Chiptune qui capture l'esprit de l'époque. Des airs de style classique vous accompagneront tout au long de votre voyage, renforçant l'atmosphère nostalgique.



Plongez-vous dans les années 80 avec une bande-son Chiptune qui capture l'esprit de l'époque. Des airs de style classique vous accompagneront tout au long de votre voyage, renforçant l'atmosphère nostalgique. MULTIJOUEUR COOP : Combattez aux côtés d'amis dans une coopération locale jusqu'à 4 joueurs.