The Journey Down Trilogy s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sortie au début de l'année 2019 sur l'eShop de la Nintendo Switch la licence de Point'n Click The Journey Down Trilogy s'apprête à s'offrir une seconde jeunesse. Un partenariat vient en effet d'être signé entre Strictly Limited Games, Skygoblin et BlitWorks SL pour proposer une version physique du jeu sur Nintendo Switch et PS4 en quantité limitée. Si le titre vous intéresse, les précommandes ouvriront officiellement le 4 septembre à midi sur la boutique en ligne de Strictly Limited Games.

The Journey Down Trilogy Limited Edition - 2000 unités sur Nintendo Switch à 39,99€

Limited Edition - 999 unités sur PS4 à 39,99€

Special Limited Edition - 999 unités sur Nintendo Switch à 59,99€

Special Limited Edition - 500 unités sur Nintendo Switch à 59,99€



