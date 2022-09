The Jackbox Party Pack 3 est le prochain "Jeu à l'essai" du Nintendo Switch Online

Les abonnés au service Nintendo Switch Online (avec ou sans le Pack Additionnel) seront ravis d'apprendre que le prochain jeu disponible gratuitement via le service "Jeu à l'essai" que cet abonnement propose sera The Jackbox Party Pack 3. Du 28 septembre au 4 octobre prochains , les joueurs Nintendo Switch pourront s'essayer à l'intégralité de ce party game et à ses 5 modes de jeux en ligne ou en local via tablettes, téléphones...etc.... Ces 5 modes de jeux sont les suivants :

Le jeu Quiplash 2 dans lequel on dit n’importe quoi (3 à 8 joueurs). Jouez avec les nouvelles questions ou faites vos propres questions !

Le jeu de colles mortel Trivia Murder Party (1 à 8 joueurs). Mesurez-vous à un assassin obsédé par les colles.

Le jeu d’enquête surprenante Guesspionage (2 à 8 joueurs). Devinez les résultats de questions de sondages idiotes.

Le combat de t-shirts Tee K.O. (3 à 8 joueurs). Un combat de t-shirts personnalisés jusqu’à la mort !

Le jeu de tromperie Fakin’ It (3 à 6 joueurs). Un de vos amis a quelque chose à cacher.

Le jeu est dès à présent téléchargeable pour les plus pressés d'entre-vous mais il est cependant à noter que The Jackbos Party Pack 3 est un jeu jouable uniquement en anglais sans traduction et qu'il est donc à réserver ceux à l'aise dans la langue de Shakespeare.