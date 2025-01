The House of the Dead 2: Remake sortira au printemps sur Nintendo Switch

Après le remake du premier opus sorti en 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents, The House of the Dead est de retour avec son second opus dans une édition également retravaillée pour consoles modernes. Sobrement intitulé The House of the Dead 2: Remake, le titre sera disponible dans le courant du printemps 2025 . Nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

L'histoire : En février 2000, une petite ville est soudainement envahie par des créatures hostiles. Deux agents de l'AMS, James Taylor et Gary Stewart, sont envoyés pour enquêter. Dès leur arrivée, ils constatent que la situation ressemble à l'incident du manoir Curien de 1998. Déterminés à découvrir la source de l'infestation, ils ont commencé à se frayer un chemin à travers des hordes de créatures. Caractéristiques du jeu : Musique remastérisée (la bande-son classique est également disponible dans le jeu)

Graphismes modernes

Gameplay fidèle au jeu original

Mode coopératif

Plusieurs fins et niveaux à embranchements Différents modes de jeu : Campagne classique : Près de deux ans après les événements du premier volet, les agents AMS James Taylor et Gary Stewart sont déployés pour enquêter sur une ville prise d'assaut par des créatures mortes-vivantes.

Mode Boss : Relevez le défi de vaincre les boss du jeu le plus rapidement possible.

Relevez le défi de vaincre les boss du jeu le plus rapidement possible. Mode Entraînement : Perfectionnez vos compétences dans plusieurs scénarios d'entraînement disponibles afin d'améliorer vos capacités avant d'être déployé en mission.