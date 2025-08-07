The House of the Dead 2: Remake finalement de sortie le 7 novembre en version physique

Initialement sorti le 7 août sur l'eShop de la Nintendo Switch, The House of the Dead 2: Remake devait s'offrir une sortie en version physique le 31 octobre dernier, mais a accuser un peu de retard. Point de zombies pour Halloween, mais rassurez-vous, ils vous donnent rendez-vous dès le 7 novembre 2025 .

En février 2000, une petite ville est soudainement envahie par des créatures hostiles. Deux agents de l’AMS, James Taylor et Gary Stewart, sont envoyés sur place pour enquêter. À leur arrivée, ils constatent que la situation ressemble étrangement à l'incident du manoir Curien de 1998. Résolus à découvrir l'origine de cette infestation, ils devront se frayer un chemin à travers des hordes de créatures à grand renfort de Beretta. Caractéristiques du jeu : Musiques remastérisées (avec la bande-son classique également disponible)

Graphismes modernisés

Gameplay fidèle au jeu original

Mode coopératif

Fins multiples et niveaux à embranchements