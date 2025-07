THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake disponible début août sur Nintendo Switch

Les morts sont de sortie sur Nintendo Switch avec la sortie de THE HOUSE OF THE DEAD 2. Après le premier opus, les joueurs pourront découvrir la suite à partir du 7 août 2025 au prix de 24,99€ sur l'eShop. Nous vous laissons visionner le trailer de l'annonce ci-dessous.

THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake est une refonte du deuxième opus de la célèbre et populaire série de rail-shooters. Incarnez un agent secret en solo dans la peau de James ou Gary, ou faites équipe en mode coop pour neutraliser les créatures dangereuses qui se dressent sur votre route. Caractéristiques du jeu :

• Musiques remastérisées (avec la bande-son classique également disponible dans le jeu)

• Graphismes modernisés

• Gameplay fidèle au jeu original

• Mode coopération

• Fins multiples et niveaux à embranchements

• Plusieurs modes de jeu