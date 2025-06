THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake annoncé pour début août sur Nintendo Switch

La licence House of the Dead est de retour cet été avec la sortie de THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake. Cette version améliorée du classique de l'Arcade sera disponible à partir du 7 août 2025 sur Nintendo Switch et PC au tarif de 24,99€.

THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake est un remake du deuxième opus de la célèbre série de rail-shooters. Incarnez en solo un agent secret dans la peau de James ou Gary, ou bien jouez en coopération pour éliminer les dangereuses créatures sur votre route. Histoire : En février 2000, une petite ville est soudainement envahie par des créatures hostiles. Deux agents de l'AMS, James Taylor et Gary Stewart, sont envoyés sur place pour enquêter. À leur arrivée, ils constatent que la situation rappelle étrangement l’incident du manoir Curien en 1998. Déterminés à découvrir l’origine de cette nouvelle infestation, ils se fraient un chemin à travers des hordes de monstres. Caractéristiques du jeu : Musique remastérisée (avec la bande-son classique également disponible)

également disponible) Graphismes modernisés

Gameplay fidèle au jeu d'origine

Mode coopératif

Fins multiples et niveaux à embranchements Modes de jeu disponibles : Campagne Classique :

Près de deux ans après les événements du premier jeu, les agents de l’AMS James Taylor et Gary Stewart sont déployés pour enquêter dans une ville envahie par des créatures mortes-vivantes. Mode Boss :

Affrontez les boss du jeu et tentez de les vaincre le plus rapidement possible. Mode Entraînement :

Perfectionnez vos compétences grâce à plusieurs scénarios d'entraînement, avant de partir en mission réelle.