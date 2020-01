The House in Fata Morgana : Dreams of the Revenants Edition dévoilé sur Nintendo Switch

Visual Novel à l'esthétique gothique ayant déjà connu le succès sur Steam en 2016, The House in Fata Morgana débarque sur Nintendo Switch en 2020 . Plus précisément, c'est la version améliorée dénommée The House in Fata Morgana : Dreams of the Revenants Edition, éditée par Limited Run Games sur consoles Sony qui nous sera proposée prochainement. Pour avoir un aperçu du jeu, nous vous laissons ci-dessous un trailer ainsi qu'un descriptif :

Vous vous réveillez dans un vieux manoir décrépit. Une femme aux yeux de jade est devant vous. Elle vous informe que vous êtes le maître de la maison et qu'elle est votre servante. Cependant, vous n'en avez aucun souvenir. D'ailleurs, vous ne savez pas qui vous êtes et vous n'êtes même pas sûr d'être en vie. La Servante vous invite à la suivre à travers les couloirs désolés du manoir et à contempler les nombreuses tragédies qui ont frappé ses habitants. Vous vous y retrouverez peut-être, vous suggère-t-elle. La première porte vous mène en 1603. Cette époque est d'une beauté sans précédent, l'art et le théâtre s'épanouissent. Les rosiers fleurissent abondamment dans le jardin où les inséparables enfants Rhodes jouent ; ils ont beau ne pas avoir un seul souci au monde... certains ne se réjouissent pas pour autant de les voir aussi heureux. La deuxième porte vous mène en 1707. A cette époque, le manoir est en ruines et une bête y a trouvé refuge. Elle prétend vouloir une vie paisible mais, rapidement, elle succombe à sa férocité innée et un massacre s'ensuit. La troisième porte vous mène en 1869. A cette époque d'avancées technologiques importantes, les gens ne tiennent pas en place. Le maître du manoir est un homme d'affaires ambitieux qui a investi dans les chemins de fer. Cependant, son obsession de l'argent et du pouvoir le pousse à négliger et à maltraiter son épouse. La quatrième porte vous mène en 1099. La Servante vous dit que c'est le dernier conte. A cette époque, vous voyez un jeune homme qui prétend être maudit et une fille aux cheveux blancs, du nom de Giselle, pourchassée pour sorcellerie. Après avoir assisté à ces quatre tragédies, chacune dans un lieu et une époque différents, vous êtes libre, à présent, de choisir : souhaitez-vous terminer là votre histoire... ou continuer ? Pourtant, d'aucuns vous mettent en garde : "Tu as pu les supporter parce que ce n'étaient pas tes tragédies."

It's time to record your name on Switch as our supporter!

As we promised before, we're going to credit who have chosen StrongZ and above plans on our work! We are now porting Fata into Switch, so I would love to record your name on the end credit roll.https://t.co/gR1FyGagpS pic.twitter.com/kt27VRX2qe