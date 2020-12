The Hong Kong Massacre s'offre une virée sur Nintendo Switch

Alors que nous arrivons péniblement au bout de cette année 2020 qui ne nous aura décidément pas fait de cadeaux, le développeur VRESKI vient nous proposer de quoi nous défouler pour la fin du mois. Disponible sur Nintendo Switch à compter du 26 décembre 2020, The Hong Kong Massacre vous proposera de prendre part à une quête de vengeance arme à la main et en vue du dessus dans les rues de Hong Kong. Pour plus d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer de cette version ci-dessous.

À PROPOS DE CE JEU Frayez-vous un chemin dans les rues de Hong Kong dans un jeu de tir en vue du dessus au rythme effréné. Inspiré par les grands classiques du film d'action, The Hong Kong Massacre vous place au centre d'une histoire de vengeance brutale, remplie de fusillades violentes et spectaculaires, le tout dans un monde à la réalité étonnante. Incarnez un ancien inspecteur de police déterminé à venger la mort de son partenaire. Grâce à un mélange de mouvements d'esquive, de plongée et de ralenti allié à une puissance de feu brutale, évoluez au cœur de l'empire du crime. Plongez à travers des fenêtres et mettez-vous à couvert. Tous les tirs sont mortels : restez conscient de votre environnement pour l'exploiter au mieux. Au cœur de l'action, lorsque les balles pleuvent, vous pouvez ralentir le temps et planifier votre prochaine action. Pour survivre, vous devrez éviter les balles tout en éliminant vos ennemis. Votre capacité à ralentir le temps est cependant limitée : planifiez rapidement, projetez-vous et tuez vos adversaires sans y laisser votre vie. Chaque niveau présente son lot de défis. Vous pourrez ainsi débloquer de nouvelles armes à mesure de votre progression et échanger des coups de feu dans des restaurants ou sur les toits dans une ville effrayante et rongée par la criminalité.