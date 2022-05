The Hand of Merlin - La Légende arthurienne revisitée sur Nintendo Switch

Les développeurs Room-C Games et Croteam se sont associés pour proposer aux joueurs un nouveau RPG Rogue-Lite dénommé The Hand of Merlin. Attendu sur Nintendo Switch le 14 juin 2022 , nous vous laissons découvrir ci-dessous ton trailer ci-dessous.

The Hand of Merlin est un jeu de rôle au tour par tour écrit par Jonas Kyratzes (The Talos Principle, Serious Sam 4) et Verena Kyratzes (The Lands of Dream, Serious Sam 4) dans lequel la légende arthurienne se heurte à l'horreur de la science-fiction. Les joueurs recrutent trois héros mortels pour un voyage désespéré d'Albion à Jérusalem afin d'explorer des terres médiévales richement imaginées au bord de l'apocalypse - assaillies par un mal d'un autre monde. Dans The Hand of Merlin, les choix sont permanents, les décisions que les joueurs prennent dans le jeu peuvent faire toute la différence pour la synergie et les prouesses de combat de leur groupe.