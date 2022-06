The Hand of Merlin est disponible sur Nintendo Switch

Nouvel RPG avec des mécaniques de rogue-lite, The Hand of Merlin est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 29,99€, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

The Hand of Merlin est un RPG rogue-lite qui combine légende arthurienne et horreur cosmique. Recrutez un groupe de jusqu'à trois héros que vous guiderez au fil d'un voyage désespéré, d'Albion à Jérusalem. Explorez un univers médieval riche au bord de l'apocalypse. Faites affaire avec des marchands, améliorez vos héros et découvrez des reliques anciennes. Cherchez les fragments perdus de votre âme à travers le multivers et sauvez le plus de mondes possible.