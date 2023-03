The Guise - Aidez un jeune garçon transformé en monstre dans ce nouveau metroidvania sur Nintendo Switch

Et vous, que feriez-vous si vous vous retrouviez coincé dans le corps d'un monstre du jour au lendemain ? Proposé par le développeur indépendant Rasul Mono, The Guise vous propose de découvrir un nouveau metroidvania où un jeune homme changé en monstre doit tirer parti de ses nouvelles capacités pour espérer avancer. Attendu pour le 17 mars 2023 au prix de 5,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

The Guise est un jeu d'apparence distinguée dans lequel le "mal" a apparemment déjà gagné la partie. Dans le monde où se trouve le joueur, il n'y a presque pas de lumière et aucun espoir de bien. Les colonies mourantes, les forêts sombres, les donjons tortueux et les vallées mortelles peuplées de démons sont légion.

L'action commence dans une maison d'enfants, peut-être le seul endroit lumineux et chaleureux du jeu. C'est là, dans la chambre du propriétaire de l'orphelinat, qu'un garçon nommé Ogden trouve un masque étrange qui le transforme en monstre. Le jeu est basé sur la nouvelle apparence d'Ogden, ses nouvelles capacités et ses relations avec le monde hostile qui l'entoure. Le but d'Ogden, effrayé et déconcerté, qui est devenu un monstre, est de retrouver sa forme humaine. Le but du joueur est de tirer le meilleur parti de l'apparence du monstre.

Une ancienne conspiration des dieux locaux empêche Ogden de redevenir humain, et presque tout ce qui est vivant ou inanimé s'oppose à ce qu'il reste dans la peau du monstre. Le joueur doit s'habituer à son nouveau corps, maîtriser de nouvelles capacités et essayer de ne pas perdre les restes de son humanité.