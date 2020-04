The Good Life dévoile son évolution graphique en vidéo

Il est toujours intéressant de constater à quel point un jeu vidéo peut évoluer entre le début et la fin du projet de développement. Dévoilé le 17 mars dernier à l'occasion du dernier Indie World de Nintendo, The Good Life revient vers nous ce jour avec une vidéo nous offrant un nouvel aperçu du contenu du jeu, mais surtout un comparatif avec la toute première version initialement réalisée. On peut notamment constater une nette amélioration dans le niveau de détails offerts par le jeu, que ce soit l'environnement ou encore les personnages.

Prévu pour un vague 2020 sur Nintendo Switch, nous vous laissons ladite vidéo ci-dessous en attendant de nouvelles informations de la part du développeur White Owls.