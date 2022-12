The Gecko Gods - Super Rare Originals dévoile le nouveau jeu puzzle / plateforme de Inresin

Super Rare Originals compte bien s'imposer au sein des éditeurs sur Nintendo Switch. Après l'annonce de LONE RUIN à paraître en janvier sur Nintendo Switch, l'éditeur vient de dévoiler son prochain projet : The Gecko Gods. Développé par Inresign, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous. Le titre est attendu sur Nintendo Switch dans le courant de l'année 2023 sans plus de précisions pour le moment.

The Gecko Gods est un jeu de plates-formes et de réflexion sur un petit gecko qui explore une île mystérieuse et a pour mission de sauver son ami. Avec un gameplay unique et immersif qui vous permet d'escalader n'importe quoi, de résoudre des engins anciens et de grimper dans les ruines d'une société effondrée - et si vous avez faim en cours de route, mangez des insectes.



Explorez des temples cachés - En plus d'explorer une île ouverte pleine de secrets et d'objets à collectionner, plongez dans des tombes anciennes pour résoudre les énigmes qu'elles renferment comme seul un gecko grimpeur de murs peut le faire.

Découvrez une civilisation perdue - Des actions fluides, une magnifique bande-son originale et un gameplay léger en combat, The Gecko Gods est une aventure atmosphérique dans les profondeurs d'une société oubliée du temps.

Jouez-le à votre façon - Exploration détendue ? Un puzzle-platformer qui vous donne la chair de poule ? Vous aimez les objets à collectionner ? Découvrez l'histoire de l'île et tout ce qu'elle a à offrir, explorez pour le plaisir pendant des heures, ou jouez simplement à la campagne.