The Gallery - La nouvelle expérience FMV disponible sur Nintendo Switch

Les jeux FMV ont le vent en poupe depuis quelques temps sur consoles modernes. Nouveau venu dans la catégorie, The Gallery vous propose de suivre deux récits interactifs se déroulant avec 40 ans d'écart. Pour découvrir ce qui vous attend et les choix que vous serez amené à faire, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous. The Gallery est officiellement disponible sur l'eShop depuis ce 8 septembre au prix de 14,99€.

Une conservatrice est prise en otage par un portraitiste qui menace de faire sauter une bombe si ses exigences ne sont pas satisfaites. The Gallery contient deux récits interactifs – se déroulant en 1981 (avec une protagoniste féminine) et en 2021 (avec un protagoniste masculin). Les deux époques sont des périodes significatives de troubles sociopolitiques en Grande-Bretagne et il existe de nettes similitudes et différences entre les deux histoires. Le spectateur doit prendre des décisions pour tenter de mieux comprendre et d’échapper au ravisseur. Cependant, il devient vite évident que ce n’est pas seulement la vie du protagoniste qui dépend de ces décisions, mais aussi celle des autres.

Ce jeu en live-action (FMV)/film interactif contient:

Une mécanique basée sur les choix, incluant 150 chemins de décision et 18 fins uniques.

Un suivi des relations qui affecte l'histoire globale de différentes manières.

Un suivi des réussites/échecs des sous-intrigues avec des personnages secondaires qui affectent l’histoire globale de différentes manières.

Deux modes de jeu - «Choix Chronométrés» pour une expérience plus immersive, sous pression et «Choix en Pause» pour le jeu en groupe/participation des spectateurs sur des directs.

Option « Passer la Scène » déverrouillable quand le contenu a déjà été visionné.

Des acteurs renommés, y compris Anna Popplewell («Les Chroniques de Narnia») et George Blagden («Vikings» et «Versailles») incarnant les deux personnages principaux.

De plus, Paul Raschid – le scénariste/réalisateur, est l'un des créateurs les plus prolifiques au monde dans le genre du jeu live-action (FMV). Ses précédents longs «The Complex» et «Five Dates» sont sortis en 2020.