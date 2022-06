The Gallery - Le nouveau film interactif réalisé par Paul Raschid s'offre une sortie début août sur Nintendo Switch

Les films interactifs ont décidément le vent en poupe en ce moment. Nouveau challenger à s'y essayer, nous allons parler aujourd'hui de The Gallery. Réalisé par Paul Raschid, ce film interactif se déroule en 1981 et en 2021, deux années qui ont leur importance dans l'histoire du Royaume-Uni. Attendu pour le 1er août 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch et autres plateformes concurrentes, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

The Gallery est un drame social intense et un thriller avec prise d'otages qui se déroule à deux époques, 1981 et 2021, toutes deux importantes dans l'histoire du Royaume-Uni. Les joueurs devront prendre des décisions importantes pour débloquer de nouvelles voies dans les lignes temporelles.

Cette nouvelle bande-annonce intense a été créée pour séduire à la fois les joueurs et les fans de films interactifs grâce à son mélange de visuels puissants illustrant les deux périodes du jeu - 1981 et 2021, qui revêtent toutes deux une importance politique, sociale et culturelle considérable dans l'histoire du Royaume-Uni.

Filmé sur une période de 6 semaines en février et mars 2021, le jeu plonge le public dans une expérience interactive se déroulant à deux époques - 1981 et 2021 - où les joueurs devront faire face à plus de 150 chemins de décision et 18 fins différentes sur environ 5 heures de contenu alors qu'ils naviguent dans une histoire pleine de mystère et d'intrigue.

La création interactive de The Gallery a été assurée par Stornaway.io. La construction du moteur de jeu Unity a été réalisée par Edgeloop Ltd.

The Gallery peut s'enorgueillir d'un casting de premier ordre comprenant George Blagden (Louis XIV dans Versailles et Athelstan dans Vikings) et Anna Popplewell (Susan Pevensie dans la franchise Narnia de Disney).