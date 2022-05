The Galactic Junkers s'offrira une sortie sur Nintendo Switch courant 2022

Attendu pour le 30 juin 2022 sur Steam, le jeu de combat spatial comique The Galactic Junkers développé par Evil Twin Artworks vient de confirmer sa sortie sur consoles, Nintendo Switch incluse, dans le courant de l'année 2022 . En attendant de pouvoir découvrir les premières images officielles de la version Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer de l'annonce ci-dessous ainsi qu'une descriptif complet.

À propos de Junkers galactiques

Être le capitaine d'un vaisseau spatial peut être difficile, surtout lorsque votre tête est mise à prix. Les chasseurs de primes, les pirates de l'espace et même l'Union Galactique essaient de vous traquer. Tout ce qui vous sépare de l'oubli, c'est votre intelligence, votre équipage et votre fidèle vaisseau.

The Galactic Junkers est un jeu d'action-aventure comique de combat spatial qui vous met dans la peau d'un capitaine de l'espace en fuite. Votre vaisseau est peut-être en train de tomber en ruine et votre équipage n'est pas le meilleur, mais avec un peu de chance, vous pouvez tout maintenir en état. Améliorez votre vaisseau, engagez de nouveaux membres d'équipage, volez des fournitures et des équipements, et continuez à chercher la vérité sur les raisons pour lesquelles tout le monde veut votre mort.

Dans un futur lointain, le Grand Cataclysme a détruit la Terre, et l'humanité s'est répandue dans tout le système solaire. Pour survivre, nous sommes devenus des nomades, gagnant notre vie sur des stations spatiales qui tombent en ruine et des astéroïdes à peine habitables. L'humanité a perdu tout espoir, mais quelques courageux capitaines de l'espace sont là pour essayer de nous trouver un nouvel avenir. Vous êtes l'un d'entre eux, vous construisez une vie pleine d'aventures pour vous et votre équipage, avec un chargement complet de Space Munch, un ordinateur de mauvaise humeur et un vaisseau à peine fonctionnel, que pourrait-il bien se passer ?

Caractéristiques :