The Future You've Been Dreaming Of - Incarnez un esprit de maison et guidez une jeune fille vers un brillant avenir

Si vous aviez toujours rêvé d'incarner un esprit de maison (ou un Zashiki-Warashi en Japonais) et d'observer des jeunes filles tout en étant invisible, The Future You've Been Dreaming Of est peut être fait pour vous. Dans ce jeu simulateur de vie, vous allez pouvoir observer Sachi, une jeune fille qui a besoin de votre aide pour faire des choix de vie qui la méneront vers un avenir brillant. Disposant de pas moins de 20 fins différentes, le jeu de qureate sera disponible dès le 15 mai prochain sur Nintendo Switch pour un prix de 14,99 euros sur l'eShop.

Attention cependant, le jeu est déconseillé au moins de 16 ans et ne disposera pas de sous-titre en français ni de voix françaises. Il faudra vous contenter de voix Japonaises et de sous-titre Anglais, Chinois ou Japonais.