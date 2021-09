The Forgotten City Cloud Version disponible dès maintenant sur Nintendo Switch

Sorti initialement sur consoles concurrentes fin juillet 2021, il ne manquait plus qu'à The Forgotten City une version Nintendo Switch pour compléter le tableau comme il se doit. Si vous vous demandiez quand vous pourriez jouer au nouveau titre de Modern Storyteller, inutile de vous gratter la tête longtemps, puisque le jeu est disponible dès à présent sur Nintendo Switch en version Cloud.

Proposé au prix de 29,99€, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

The Forgotten City est un jeu d'aventure énigmatique mêlant exploration et déduction. C'est une version revisitée du mod acclamé par la critique qui a remporté un prix national de la Writers' Guild et qui a été téléchargé plus de 3 millions de fois.

Le combat est une option, mais la violence ne vous mènera pas loin. Ce n'est qu'en interrogeant une communauté de personnages hauts en couleur, en exploitant intelligemment la boucle temporelle et en faisant des choix moraux difficiles que vous pourrez espérer résoudre ce mystère épique. Ici, vos décisions ont des conséquences. Le destin de la cité est entre vos mains.