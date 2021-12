The First Tree s'offre une sortie en version physique sur Nintendo Switch

Après une première parution en 2018 sur l'eShop de la Nintendo Switch, The First Tree développé par David Wehle s'apprête à s'offrir une sortie en version physique. Ceci est rendu possible grâce à un nouveau partenariat signé avec l'éditeur Strictly Limited pour développer deux versions disponibles exclusivement sur leur boutique en ligne :

The First Tree Limited Edition - Vendues à 29,99€ - Limitée à 2200 unités

Limited Edition - Vendues à 29,99€ - Limitée à 2200 unités The First Tree Spécial Limited Edition - Vendue à 49,99€ - Limitée à 1800 unités.

Les précommandes des édition physiques de The First Tree ouvriront à partir du 5 décembre 2021 .

The First Tree est un jeu d’exploration en vue à la troisième personne, centré sur deux histoires parallèles : une renarde à la recherche de ses petits, et un fils qui cherche à renouer le lien rompu avec son père en Alaska. Dans cette aventure poignante qui vous conduira à la source de la vie et ne manquera pas de vous interpeller sur le sens de la mort, vous incarnerez la renarde. En chemin, vous découvrirez des objets clés qui dévoileront des pans du passé de ce fils, dont l’histoire s’entremêle avec celle de la renarde en quête du Premier Arbre. Caractéristiques : Ce n’est pas un simple "simulateur de renard", mais une histoire émouvante, intime, créée par une seule personne, et dont le dénouement ne vous laissera pas indifférent.

Une magnifique bande originale avec des compositions d’artistes reconnus comme Message to Bears, Lowercase Noises et Josh Kramer.

Un jeu narratif de courte durée (environ 2 heures) avec quelques énigmes simples, des phases de plateforme et aucun ennemi.

Source : Strictlylimitedgames