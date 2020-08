The Eternal Castle [REMASTERED] - Un jeu d'antan de retour sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 1987, le jeu The Eternal Castle revient dans une version revisitée par TFL Studios sur Nintendo Switch, sobrement intitulée The Eternal Castle [REMASTERED]. Disponible dès à présent sur l'eShop de la console hybride au prix de 14,99€, vous trouverez ci-dessous un descriptif de ce jeu de plateforme atypique, ainsi qu'un trailer de présentation.

The Eternal Castle [REMASTERED] est une tentative ambitieuse de moderniser un vieux classique afin de garder sa mémoire en vie. Grâce à des recherches approfondies et un travail acharné, l'équipe de production a tenté d'élargir l'expérience tout en conservant la même `` sensation '' et le même flux émotionnel que le chef-d'œuvre original de 1987.

Ce jeu de plateforme cinématographique emmène le joueur dans une aventure remplie de dangers et de défis où vous devrez alterner entre des attaques puissantes au corps-à-corps, des attaques à distance plus précises et/ou des approches furtives. Parcourez à toute allure ou explorez minutieusement des niveaux comportant des événements aléatoires, des rencontres, des pièges et des énigmes, le tout dans un monde semi-procédural conçu pour proposer une rejouabilité. Chaque monde présente une atmosphère unique, écrite à partir de différentes expériences personnelles et retravaillées afin de correspondre à un monde futuriste post IA.

CARACTÉRISTIQUES