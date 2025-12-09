The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition s'offre une sortie surprise sur Nintendo Switch 2
Debout Enfant de Dragon ! Qui a dit que Bethesda t'avait autorisé à prendre du repos plus de 14 ans après ta sortie originale sur PS3/360 ? Après une sortie en novembre 2017 sur Nintendo Switch, The Elder Scrolls V: Skyrim a fait une sortie surprise ce mardi 9 décembre 2025 sur Nintendo Switch 2. Plus précisément, c'est la version The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition qui est disponible sur Nintendo Switch 2, contenant le jeu de base ainsi que les trois extensions officielles : Dawnguard, Dragonborn et Hearthfire.
Il existe plusieurs façons d'acheter The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sur Nintendo Switch 2 :
- Le titre peut être acheté pour 59,99 €.
- Mise à niveau gratuite pour les détenteurs de la version Nintendo Switch : si vous possédez The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sur Nintendo Switch, vous pouvez télécharger le jeu gratuitement sur Nintendo Switch 2.
- Mise à niveau payante : si vous possédez l'édition de base de The Elder Scrolls V: Skyrim sur Nintendo Switch, vous pouvez acheter la mise à niveau Anniversary Edition pour 19,99 €, ce qui vous permettra de jouer aussi bien sur Nintendo Switch que sur Nintendo Switch 2.
The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition comprend le jeu de base et ses trois extensions officielles : Dawnguard, Dragonborn et Hearthfire. La version Nintendo Switch 2 tire pleinement profit des capacités de la console avec une résolution améliorée, des temps de chargement plus courts, des performances optimisées, la compatibilité avec le mode souris du Joy-Con 2 et les Amiibo, et plus encore. Cette édition propose également du contenu Nintendo exclusif tiré de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, à savoir l'épée de légende, le bouclier hylien et la tunique de champion.
De plus, les détenteurs de l'Anniversary Edition auront accès à des centaines d'éléments uniques du Creation Club, dont des quêtes, des armes, des armures, des sorts et des donjons, qui leur permettront d'explorer le monde de Skyrim à leur manière.