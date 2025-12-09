The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition s'offre une sortie surprise sur Nintendo Switch 2

Debout Enfant de Dragon ! Qui a dit que Bethesda t'avait autorisé à prendre du repos plus de 14 ans après ta sortie originale sur PS3/360 ? Après une sortie en novembre 2017 sur Nintendo Switch, The Elder Scrolls V: Skyrim a fait une sortie surprise ce mardi 9 décembre 2025 sur Nintendo Switch 2. Plus précisément, c'est la version The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition qui est disponible sur Nintendo Switch 2, contenant le jeu de base ainsi que les trois extensions officielles : Dawnguard, Dragonborn et Hearthfire.

Il existe plusieurs façons d'acheter The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sur Nintendo Switch 2 :

Le titre peut être acheté pour 59,99 €.

si vous possédez The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sur Nintendo Switch, vous pouvez télécharger le jeu sur Nintendo Switch 2. Mise à niveau payante : si vous possédez l'édition de base de The Elder Scrolls V: Skyrim sur Nintendo Switch, vous pouvez acheter la mise à niveau Anniversary Edition pour 19,99 €, ce qui vous permettra de jouer aussi bien sur Nintendo Switch que sur Nintendo Switch 2.