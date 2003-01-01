The Drifter débarquera le 22 juin sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Avis aux amateurs de Point'n Click, le développeur indépendant Powerhoof vient d'annoncer que The Drifter sera officiellement disponible à partir du 22 juin sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 au tarif de 19,50€ avec une traduction française incluse. Un patch de mise à niveau sera proposé gratuitement pour passer à la Nintendo Switch 2 Édition. Nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Un vagabond assassiné se réveille. À nouveau en vie, quelques secondes avant sa mort. Hanté et traqué, il va devoir démêler une toile complexe de conspirations dans ce jeu de pointer-cliquer au rythme effréné riche en émotions. CARACTÉRISTIQUES Un thriller d'aventure palpitant issu de l'imagination des créateurs de Crawl.

Un scénario captivant riche en rebondissements - Inspiré des œuvres de King, Crichton et Carpenter, avec une atmosphère rappelant les films d'exploitation australiens des années 1970.

Un système de commandes unique à double joystick pensé pour le jeu nomade comme en local.

Plein à ras bord de graphismes pixelisés bruts et d'animations percutantes.

Doublé par des comédiens professionnels, avec une bande originale cinématographique d'inspiration dark-synth.

Source : Nintendo