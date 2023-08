The Dragoness: Command of the Flame débarquera début septembre sur Nintendo Switch

Tactical-RPG signé Crazy Goat Games et édité en Occident par PQube, The Dragoness: Command of the Flame s'apprête à frapper la Nintendo Switch. Si les supports concurrents peuvent découvrir le jeu depuis ce 10 août, la console hybride quant à elle sera servie à partir 7 septembre 2023 . En attendant, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Un RPG d'aventure et de stratégie classique et un côté roguelite. Embarquez dans une quête épique à travers la péninsule de Drairthir, une terre ravagée par des guerres entre factions de dragons. Vous incarnez la commandante, une guerrière elfe prometteuse recrutée par la Dragonne afin de mener ses armées et restaurer la paix sur le territoire. Après la perte de l'ancienne capitale de Voven Sal lors d'un combat majeur contre l'envieux Shai-Va, vous devrez rassembler vos forces et reconstruire le nouveau siège du pouvoir de la Dragonne, Níwenborh. Voyagez dans la péninsule pour recruter de puissantes bêtes, rassemblez de précieuses ressources et préparez-vous à affronter de nombreux dangers. Seules une stratégie pointue et des prouesses tactiques vous permettront de l'emporter. Découvrez un monde ravagé par la guerre Explorez la péninsule de Drairthir, un royaume dévasté par la guerre entre les dragons royaux et le corrompu Shai-Va. Menez votre armée dans les forêts denses de Grassholt, les pics glacés de Frosthyll, les déserts arides de Watan et les terres désolées de Zildarya. Une campagne gigantesque de plus de 30 heures Embarquez dans une campagne épique comprenant 16 quêtes, chacune d'elles possédant ses propres objectifs. Mettez les ressources vitales en lieu sûr, défendez des points stratégiques et combattez des ennemis de plus en plus meurtriers. 40 unités uniques à recruter Recrutez de nouvelles unités dans des camps établis dans la capitale ou au fil de rencontres pendant vos quêtes. Utilisez des capacités d'unité pour échafauder des stratégies et des synergies complexes. Fusionnez des unités de même type pour créer des créatures encore plus puissantes ! Combat tactique au tour par tour Affrontez les armées ennemies dans des combats tactiques au tour par tour. Élaborez des stratégies pour vos unités, brisez le bouclier de votre adversaire et activez des capacités spéciales pour inverser le cours du combat en votre faveur. 6 écoles de magie à maîtriser Lancez les sorts des 6 écoles de magie : Nécromancie, Furtivité, Restauration, Stratégies, Effets de champ et Force. Gagnez de l'expérience durant les quêtes afin de remplir votre grimoire ! Restaurez votre capitale et redonnez-lui sa gloire d'antan Reconstruisez la nouvelle capitale de Níwenborh, siège de la Dragonne. Dépensez les ressources pour construire et améliorer des bâtiments afin de perfectionner vos unités, talents et compétences. Pillez et fabriquez des artefacts Trouvez et équipez des artefacts originaux pour perfectionner les capacités de la commandante. Déverrouillez de nouveaux artefacts en fusionnant des éclats ou en en combinant deux identiques dans la forge antique. Des défis et des caractéristiques du roguelite La mort n'est pas une fin en soi ! Choisissez parmi une grande variété de sorts de renaissance qui altèrent radicalement les stats et compétences de la commandante. Terminez des défis pour obtenir des ressources rares et précieuses.

Source : Nintendo