The Disney Afternoon Collection obtient une classification ESRB sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Bon... si manifestement on est pas prêt de revoir débarquer Disney's DuckTales Remastered sur Nintendo Switch, les fans des jeux Disney vont pouvoir profiter d'une autre madeleine de Proust dans les semaines qui arrivent. Après avoir injustement boudé les consoles Nintendo en 2017, The Disney Afternoon Collection vient tout juste d'obtenir une classification ESRB sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Nous devrions donc logiquement avoir une annonce officielle de CAPCOM sur le sujet dans les jours / semaines à venir (à l'occasion d'un Nintendo Direct peut-être ?).

Pour rappel, The Disney Afternoon Collection est une compilation de 6 jeux rétros :

DuckTales (La Bande à Picsou)

(La Bande à Picsou) DuckTales 2 (La Bande à Picsou 2)

(La Bande à Picsou 2) Chip ’n Dale: Rescue Rangers (Tic et Tac : Les Rangers du Risque)

(Tic et Tac : Les Rangers du Risque) Chip ’n Dale: Rescue Rangers 2 (Tic et Tac : Les Rangers du Risque 2)

(Tic et Tac : Les Rangers du Risque 2) TaleSpin (Super Baloo)

(Super Baloo) Darkwing Duck (Myster Mask)

Source : Esrb