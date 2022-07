The DioField Chronicle - Le nouveau RPG Stratégique en temps réel de Square Enix s'offre une date de sortie sur Nintendo Switch

Annoncé en mars dernier par Square Enix, The DioField Chronicle profite de cet été pour refaire parler de lui. RPG stratégique promettant des batailles intenses en temps réel, un tout nouveau trailer du jeu vient juste d'être publié sur Youtube, confirmant sa sortie le 22 septembre 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents. De plus, une démo du titre sera également disponible à partir du 10 août 2022, nous permettant de découvrir l'intégralité du premier chapitre avec la possibilité de transférer notre sauvegarde sur le jeu final.

En attendant davantage d'informations sur le jeu, nous vous laissons découvrir son dernier trailer ci-dessous accompagné d'un descriptif officiel. A noter qu'une édition collector est également proposée en quantité très limitée sur la boutique en ligne de Square Enix, mais comme souvent ce n'est pas donné !

Ce RPG stratégique inédit plonge les joueuses et joueurs dans une épopée mêlant guerre, honneur et combats tactiques intenses en temps réel. Les précommandes de The DioField Chronicle au format physique et numérique sont désormais ouvertes sur PlayStation, Xbox et Steam. Les précommandes des versions physiques sont également disponibles sur Nintendo Switch et le seront prochainement pour les versions digitales.

The DioField Chronicle propose un système de combat stratégique en temps réel appelé « Real Time Tactical Battle » (RTTB), porté par un scénario sombre et immersif créé par une équipe de développement expérimentée et pleine de talents. Les personnages originaux ont été conçu par Taiki (Lord of Vermilion III, IV), les concept arts sont signées par Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY XIII), et la musique est magnifiquement orchestrée par les compositeurs Ramin Djawadi et Brandon Campbell, connus dans le monde entier pour leur travail sur Game of Thrones.