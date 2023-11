The Darkside Detective: A Fumble in the Dark s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Fruit d'un nouveau partenariat entre Spooky Doorway, Akupara Games et Super Rare Games, The Darkside Detective: A Fumble in the Dark s'apprête à s'offrir une sortie en version physique sur Nintendo Switch. Ce sont en tout 3000 copies qui nous seront proposées à l'achat à partir du 9 novembre sur la boutique en ligne de Super Rare Games.

Twin Lakes est une ville maudite. Enfin, moins maudite que "hantée par les démons", mais plus maudite que "on y perd toujours ses clés" ou "on y marche souvent dans les flaques". Disons qu'elle est à peu près au milieu de l'échelle des malédictions.

Assez maudite pour que cela représente une nuisance, et assez maudite pour que quelqu'un doive s'en occuper...

C'est là qu'intervient le Darkside Detective. Chaque fois que vous entendez un bruit dans la nuit, que vous sentez un frisson qui traverse votre corps ou que vous percevez quelque chose de louche, l'inspecteur Francis McQueen n'est jamais très loin.

Non, il ne louche pas, c'est une expression...

Dans cette suite directe de The Darkside Detective, McQueen doit sauver son acolyte généralement présent (plus de corps que d'esprit), l'agent Dooley, du Côté Obscur. Ainsi, le duo de choc pourra faire ce qu'il fait de mieux : enquêter sur les nombreux événements étranges, souvent paranormaux et toujours paradoxaux de la ville.

Rejoignez-les dans cette aventure effrayante et drôle dans ce point and click tandis qu'ils enquêtent sur six cas uniques. McQueen et Dooley seront amenés à visiter une fête foraine, la maison de retraite du coin, une arène de catch amateur et iront également jusqu'en Irlande pour faire tout leur possible pour repousser le Côté Obscur.