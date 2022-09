The Dark Prophecy - Moyen-Âge et sorcellerie vous attendent dans ce jeu rétro sur Nintendo Switch

Envie de vous replonger dans l'ambiance des jeux vidéo des années 90 ? The Dark Prophecy édité par Ratailka Games devrait vous faire de l'œil. Proposant une aventure 2D en pixel-art, le titre sortira sur l'eShop à partir du 16 septembre 2022 au prix de 9,99€. Pour en apprendre davantage sur le jeu, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Incarnez Jacob, un jeune garçon normal du Moyen Âge, dans sa quête pour sauver le royaume d'une sorcellerie cataclysmique.

Très vite Jacob se retrouve propulsé dans un tourbillon d'événements magiques. Désormais, le destin de son village (et de tout le royaume) repose sur ses frêles épaules.

Explorez un monde vibrant et résolvez des casse-têtes pour faire avancer l'intrigue. Découvrez des objets uniques et des endroits mystiques et profitez d'une superbe esthétique en pixel-art.

Fonctionnalités :