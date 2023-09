The Dark Pictures Anthology: Little Hope annoncé sur Nintendo Switch

Après avoir effrayé les joueurs des supports concurrents lors de sa sortie en 2020, The Dark Pictures Anthology: Little Hope signé Supermassive Games et Bandai Namco s'apprête à prendre place sur Nintendo Switch. Attendu pour le 5 octobre 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir un trailer de présentation ci-dessous.

L'anthologie The Dark Pictures est une série de jeux d'horreur cinématographiques à embranchements indépendants offrant deux modes multijoueurs pour une expérience de jeu glaçante. Dans Little Hope, quatre étudiants et leur professeur se retrouvent piégés dans une ville abandonnée où de sinistres apparitions surgissent de l'épais brouillard. Pour survivre, ils devront mettre au jour les sombres secrets du passé et comprendre la raison de ces apparitions afin d'échapper à la damnation éternelle. Vous qui passez ces portes... abandonnez tout espoir ! Assistez à de terrifiantes visions du passé et vivez l'horreur des procès de sorcières d'Andover au XVIIe siècle.

Échappez aux apparitions monstrueuses qui vous poursuivent sans relâche dans le brouillard !

Jouez à deux en ligne ou avec jusqu'à 4 amis hors ligne. Découvrez Little Hope, le deuxième jeu de l'anthologie The Dark Pictures, inédit sur Nintendo Switch™. Inclus avec cet achat : Le jeu Little Hope

Le mode de jeu Curator's Cut

Des modes multijoueurs incluant la coopération à 2 joueurs en ligne* et la coopération à 5 joueurs en mode canapé

Des fonctionnalités mises à jour : paramètres de difficulté et avertissements de QTE, interface utilisateur et interactions améliorées, nouvelles options d'accessibilité incluant le réglage de la taille des sous-titres * Nécessite l'abonnement au service Nintendo Switch Online

