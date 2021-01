The Dark Eye: Chains of Satinav et The Dark Eye: Memoria s'offrent une date de sortie sur Nintendo Switch

Les Point & Click sont décidément à l'honneur en ce début d'année. Daedalic Entertainment vient de confirmer la sortie de The Dark Eye: Chains of Satinav et The Dark Eye: Memoria le 27 janvier 2020 sur différents supports dont la Nintendo Switch au tarif de 19,99€ l'unité.

Dans The Dark Eye: Chains of Satinav, le joueur incarne Geron, un oiseleur chargé d’attraper les corbeaux qui envahissent le royaume d’Andergast, connu pour sa superstition, afin d’aider le roi à rétablir la paix. Cette mission s’avérera – à la surprise de Geron – particulièrement difficile, et le mènera au-delà des frontières des terres connues de l’Aventurie, vers la plus grande aventure de sa vie.

The Dark Eye: Memoria entrelace deux histoires. En voyageant à travers différentes époques, le joueur suit l’aventure de Sadja, une princesse qui rêve de devenir une héroïne de guerre, et retrouve Geron, le protagoniste de The Dark Eye: Chains of Satinav, qui tente de mettre un terme à une malédiction qui accable sa petite-amie. Sa quête de réponses entraînera rapidement une suite d’événements qui connecteront son histoire à celle de Sadja, menaçant de transformer le présent en un sombre écho d’un passé depuis longtemps oublié.