The Dark Crystal - Age of Resistance Tactics s'offre une nouvelle vidéo

Bien que The Dark Crystal - Age of Resistance Tactics ait été repoussé pour une sortie au 4 février 2020, l'éditeur En Masse revient vers nous ce jour avec quelques informations sur le titre. Plus précisément, ces derniers débutent une série de vidéos publiées sur leur page Youtube, nous en apprenant un peu plus sur le Tactical-RPG à venir sur Nintendo Switch.

Cette première vidéo se prénomme Peer into the Crystal Ep. 1 et nous propose de découvrir les bases du genre Tactical-RPG, ainsi que les spécificités liées au jeu, comme les capacités à équiper, les différents profils de combattant etc.