The Crackpet Show - Quand Happy Tree Friends rencontre l'univers du roguelike

Fruit de l'imagination du studio indépendant Vixa Games s'étant inspiré de la licence Happy Tree Friends, The Crackpet Show se présente comme un nouveau Roguelike ou l'humour et l'univers "mignon" se mélangent avec le gore. Prenant place dans un monde où l'humanité s'est éteinte lors de l'apocalypse, les quelques animaux encore vivants ont muté pour devenir des Crackpet, des créatures complètement déjantées qui prennent du plaisir en tuant et se faisant tuer lors de l'évènement dénommé The Crackpet Show.

Attendu pour cet été sur Steam, The Crackpet Show a également été confirmé pour la Nintendo Switch, avec une sortie planifiée pour une date ultérieure. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Un événement apocalyptique qui s'est produit sans prévenir et qui a changé le destin de la planète telle que nous la connaissons en anéantissant l'humanité. Il a transformé la surface en une zone dangereuse, empoisonnant et faisant muter toutes les créatures qui ont réussi à survivre à la catastrophe. Ces créatures sont devenues les principaux habitats du monde dévasté et parmi elles se trouve la pire espèce : les Crackpets !

Le monde tel que nous le connaissons s'effondre, les gouvernements et les civilisations tombent, le nouvel âge se lève et des pans entiers de la population disparaissent... Les règles, les lois, les relations, l'étiquette, les habitudes - tout ce qui concerne la société a été refait et formé de manière novatrice, ce que personne n'aurait pu prévoir dans ses rêves les plus fous - tout le monde ne survit que grâce au divertissement. Leur définition de "l'amusement" est complètement différente de ce qu'elle signifiait auparavant. Les animaux ont créé le seul moyen de satisfaire leurs pulsions de plaisir.

Leurs cerveaux fous ont inventé une émission de télévision qui est diffusée dans le monde entier ! Certaines créatures sombrent dans la folie, d'autres découvrent l'insatiable soif de divertissement et d'autres encore utilisent leur folie pour y parvenir. Les cerveaux mutants ont décidé de choisir un leader et ils ont décidé de choisir à leur manière. Le show télévisé auquel participent les champions les plus fous n'est pas seulement destiné à fournir une explosion épique - c'est la seule chose qui reste dans ce monde.

Les champions connus sous le nom de Crackpets participent à des matchs d'arène mortels pour satisfaire leurs pulsions de cruauté, d'avidité et de carnage - un pandémonium de méchanceté qui, dans le nouveau dictionnaire, est la définition du plaisir. La victoire n'est ici que secondaire, ce qui compte c'est de devenir le héros ultime des masses. Le numéro un est choisi en fonction de sa notoriété, de ses goûts, de son approbation, de ses compétences, de ses astuces, de sa méchanceté incontrôlable et de sa capacité à rassembler les masses grâce à un bain de sang non contrôlé.

Jusqu'à quatre champions peuvent entrer dans l'arène et coopérer pour survivre aux ennemis et aux boss comme DJ Horse, Hugger, Junk Queen et ce n'est qu'un début ! Traversez chacune des saisons de la manière la plus roguelike possible, sans oublier le chaos... Obtenez la pleine reconnaissance de l'observation des cerveaux psychiques en créant un carnage épique !

L'inspiration principale du jeu a été le dessin animé "Happy Tree Friends". Le gore et les graphismes sont le reflet de la soif de sang des personnages et de leur folie. Parmi de nombreux autres titres comme Archero, Enter the Dungeon, nous espérons que ces ressemblances sont présentes.