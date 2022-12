The Crackpet Show - Le roguelike à la sauce Happy Tree Friends confirmé pour la mi-décembre sur Nintendo Switch

Vous êtes-vous déjà demandé ce que donnerait un roguelike sur le thème de Happy Tree Friends ? Vixa Games s'est chargé de le faire et vous propose de découvrir The Crackpet Show. Annoncé en mai dernier pour la Nintendo Switch, nous avons confirmation ce jour que le titre sera officiellement disponible le 15 décembre 2022 au prix de 16,99€

Êtes-vous prêt à devenir célèbre ? Alors prenez une arme et rejoignez le show télévisé le plus violent de l'histoire des shows télévisés violents ! Ses participants devront tirer sur des centaines d'ennemis, les écraser et les déchiqueter sur le chemin de la victoire !

Ne vous laissez pas décourager par CES S*AUDS DE CHEFS GÉANTS qui sont plus que capables de vous mettre les tripes à l'air. Il vous suffit de vous emparer des meilleurs bonus et des meilleures armes sur le chemin. Faites en sorte que votre arme crache de la lave en fusion sur le sol, transformez-vous en un fou furieux et laissez vos balles rebondir entre les ennemis ! Tous ces éléments cumulés vous donneront toutes les chances de transformer votre guerrier à poils en une machine de mort enragée.

Quoi qu'il en soit, vous mourrez. Ainsi va la vie, même pour ceux qui manient un canon à rails. Mais qui se soucie de la mort quand il est adulé par son public ? Contrairement à la vie réelle, ici, vous pouvez faire bon usage des J'aime que vous recevez.

Avec la popularité, vous pouvez améliorer chaque objet et chaque bonus pour infliger encore plus de dégâts lorsque vous repartirez. Oh, n'ayez pas peur de vous ennuyer : chaque épisode du show est aléatoire, vous n'aurez donc jamais deux fois le même parcours.

Et quand vous en aurez fini avec ce que vous avez à faire dans le show, invitez vos amis et faites la fête en mode à plusieurs jusqu'à quatre joueurs ! Jouez en faisant preuve d'ingéniosité et créez une synergie avec l'équipe ou pétez-leur les dents dès qu'ils essaieront de vous voler vos bonus de puissance : toutes les combines sont valables et toutes les stratégies fonctionnent tant que vous vous amusez.

Prêt(e) à signer le contrat ?