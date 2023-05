The Cosmic Wheel Sisterhood, le deck-builder s'offre un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Deconstructeam et Devolver Digital nous proposent de découvrir un nouvel extrait de leur jeu narratif The Cosmic Wheel Sisterhood. Attendu dans le courant de l'année 2023 sur Nintendo Switch et PC, nous vous laissons visionner l'extrait ci-dessous.

Fortuna noue un pacte avec Ábramar, une créature ancienne qui lui octroie la possibilité de créer ses propres cartes de tarots, infusées par la magie. Vous ferez vous-mêmes vos cartes en combinant des sphères, des arcanes et des symboles d’énergie : les effets uniques ainsi générés influeront sur le déroulement de l’aventure, dont les multiples embranchements explorent un panel d’émotions particulièrement riche. Cette nouvelle bande-annonce met en avant le système de création et de personnalisation de cartes de The Cosmic Wheel Sisterhood : découvrez comment manipuler ce puissant pouvoir pour plonger dans les méandres de l’espace temps et tenter d'intercepter des bribes de futur. Combinez divers éléments sur vos cartes pour influer sur leur signification. Elles vous seront très utiles pour lire la bonne fortune d’un groupe de sorcières : déterminez la trajectoire de leur vie, et donc le destin de votre clan.