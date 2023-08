The Cosmic Wheel Sisterhood - La fortune attend les possesseurs de Nintendo Switch sur l'eShop

Imaginé par le studio espagnol Deconstructeam et édité sur Nintendo Switch par Devolver Digital, The Cosmic Wheel Sisterhood se présente comme un jeu narratif mettant en scène Fortuna, une sorcière excilée sur un astéroïde perdu. Afin d'avoir une petite idée de l'aventure qui vous attend, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous. The Cosmic Wheel Sisterhood est disponible dès à présent au prix remisé de 15,74€ sur l'eShop de la Nintendo Switch.

The Cosmic Wheel Sisterhood est un jeu narratif envoûtant qui met en scène Fortuna, une sorcière exilée sur un astéroïde aux confins de la galaxie. En quête de liberté, elle noue un pacte dangereux avec une créature interdite – le mystérieux et très ancien Abrámar – qui lui octroie la possibilité de créer ses propres cartes de tarot infusées par la magie. Il vous appartient alors de façonner votre propre jeu de tarot, en incorporant des éléments d’arcanes majeurs à vos cartes pour leur faire profiter de caractéristiques et de pouvoirs uniques qui vous aideront à tracer le destin des personnages que vous croiserez sur votre route. Votre deck vous permettra de choisir votre propre route dans ce labyrinthe narratif qui s’étend sur plusieurs décennies et explore les thèmes de l’identité, de la communauté et de la responsabilité personnelle. Votre clan est-il voué à l’extinction ou parviendrez-vous à le sauver ?

Source : Nintendo