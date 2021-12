The Company Man - Le jeu inspiré de la série The Office annoncé sur Nintendo Switch

Même si vous ne connaissez pas la série The Office, nul doute que vous avez déjà du voir passer des mèmes basés sur cette dernière sur les réseaux sociaux. Directement inspirée de cette dernière, Leoful et le studio Forust ont dévoilé un nouveau titre sur Nintendo Switch : The Company Man. Attendu pour début 2022 , nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

The Company Man est un jeu de plateforme classique inspiré de la série télévisée populaire "The Office". Vous incarnez Jim, un jeune salarié qui débute à la Good Water Company. Insatisfait de la façon dont l'entreprise est gérée, Jim entreprend de renverser son patron et de devenir PDG. Lancez des attaques par e-mail contre vos collègues à l'aide d'un clavier puissant, courez et sautez à travers les départements, des ressources humaines au marketing, faites le plein de café en grains et montrez-leur qui est le patron !

The Company Man devrait être lancé en version numérique dans le monde entier sur Nintendo eShop début 2022, et une édition physique sera disponible chez certains détaillants à Hong Kong, Taïwan, Singapour et d'autres marchés d'Asie du Sud-Est. Le jeu est jouable en anglais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, français, italien, allemand et espagnol. The Company Man a été présenté à la PAX Online Indie Showcase de 2021.