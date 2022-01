The Company Man confirme sa date de sortie sur Nintendo Switch

Après avoir été dévoilé fin décembre, le jeu The Company Man dont les développeurs se sont inspirés de la série The Office vient tout juste de trouver sa date de sortie sur Nintendo Switch. Il ne faudra finalement pas attendre longtemps puisque ce dernier sera disponible sur l'eShop de la console à partir du 21 janvier 2022 au prix promo de 17,99€.

The Company Man est un jeu de plateforme-action classique qui vous met dans la peau de Jim, salaryman lambda chez Good Water Company. Repoussez vos collaborateurs enragés à coups de clavier et buvez du café pour vous requinquer. Survivez aux vicissitudes de la vie d'entreprise et accomplissez la quête de votre vie : devenir PDG !

ÉLIMINEZ TOUS CEUX QUI VOUS BARRENT LA ROUTE VERS LE SOMMET

Prouvez votre maîtrise du jeu de plateformes en traversant sept services d'entreprise grouillant de pièges, de collaborateurs vicelards et de boss redoutables.

IMMERGEZ-VOUS DANS UN MONDE MAGNIFIQUEMENT DESSINÉ

Explorez divers mondes somptueux peints à la main, de la banquise surclimatisée de la Compta aux montagnes de paperasse des Ressources humaines.

DES SUJETS BIEN RÉELS ABORDÉS AVEC HUMOUR

Vous avez déjà eu un supérieur feignasse finie qui vous déléguait tout, ou un collègue qui cherchait à vous embobiner dans une vente pyramidale ? Les nombreux jeux de mots et autres clins d'œil à la vie d'entreprise vous décrocheront de nombreux sourires.

AMÉLIOREZ VOS ARMES POUR MIEUX REMPLIR VOTRE OFFICE

Chaque service battu vous rapporte une amélioration de clavier. Entre les recadrages par mail et le tsunami de spams, vous ne manquerez pas d'outils pour faire votre travail.

OFFREZ-VOUS UNE PAUSE CAFÉ REVIGORANTE

Un petit coup de mou ? Faites une pause café pour regagner santé et endurance ! C'est vrai quoi, on ne peut pas renverser une société sans caféine.

RENFORCEZ-VOUS À COUPS DE FÈVES

Dépensez les pièces gagnées en bastonnant vos collaborateurs au coffee-shop, qui propose diverses fèves de café pour renforcer votre santé et votre endurance.

CHERCHEZ LES ÉPREUVES SECRÈTES

Relevez le défi des épreuves secrètes qui opposent Jim à des vagues incessantes de collègues. Attention, elles ne sont pas faciles à trouver !

UN NIVEAU DE DIFFICULTÉ POUR CHACUN

Débutant ou expert, nous avons ce qu'il vous faut avec un vaste panel de niveaux de difficulté allant de Normal à Impossible (qui se débloque après avoir terminé le jeu).