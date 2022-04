The Centennial Case: A Shijima Story se dévoile dans un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Toujours aussi actif sur la scène Nintendo Switch, Square Enix revient en mai avec la sortie de The Centennial Case: A Shijima Story. Se présentant comme un jeu d'enquête en live-action, le titre sera disponible à partir du 12 mai sur Nintendo Switch, PC et sur consoles Playstation. Pour en connaître davantage sur ce titre atypique, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Dans ce trailer, les joueurs peuvent découvrir le thème principal “Drifting Fruit English Ver.” composé par Yuki Hayashi (série d’animation et les jeux DRAGON QUEST: The Adventure of Dai™). Il réussit à lier le gameplay au drame pour donner vie à ce jeu d’aventure-enquête immersif en live-action. Au fil de leur investigation, les joueurs traversent les différentes époques de The Centennial Case: A Shijima Story®, grâce aux musiques composées spécialement pour chacune d’entre-elles.

Le trailer dévoile également une partie du casting, dont Nanami Sakuraba, dans le rôle de la protagoniste, Haruka Kagami, et Yuta Hiraoka qui incarne Eiji Shijima, le deuxième fils de la famille Shijima. Mais en essayant de résoudre le mystère du destin funeste de la famille Shijima, les joueurs croiseront aussi le chemin d’acteurs qui endossent différents rôles, selon les différentes époques dans lesquelles se déroule cette aventure énigmatique.