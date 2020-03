The Casebook of Arkady Smith : un jeu d'enquête en monde ouvert annoncé sur Nintendo Switch

Wobbly Tooth a annoncé hier la sortie sur Nintendo Switch de The Casebook of Arkady Smith, un jeu d'enquête "en monde ouvert" dont le style rappelle les productions vidéoludiques des années 90 et l'ambiance celle du film culte Blade Runner (rien que ça.) On y jouera un détective privé du nom d'Arkady Smith déambulant dans les rues d'une vaste cité futuriste pour enquêter sur différents crimes à la recherche d'indices cachés et de suspects insaisissables... Une démo devrait être proposée prochainement.

En attendant d'autres détails et notamment une fenêtre ou même une date de sortie, retrouvez un premier trailer de The Casebook of Arkady Smith.