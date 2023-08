The Bridge Curse: Road to Salvation viendra hanter la Nintendo Switch fin août

Développé par Softstar et édité sur consoles par eastasiasoft, The Bridge Curse: Road to Salvation sera officiellement de sortie sur Nintendo Switch le 30 août prochain . En attendant de plonger dans ce nouveau survival horror à la première personne, nous vous laissons découvrir son dernier trailer en date ci-dessous.

Préparez-vous pour un récit de survival horror asiatique conté à travers une perspective cinématique à la première personne ! Dans ce jeu d'action aventure atmosphérique, explorez les événements autour de l'un des incidents surnaturels les plus célèbres de Taïwan, un terrifiant récit horrifique sur le campus de la Tunghu University. Quand 6 étudiants universitaires décident de défier la légende urbaine d'une femme fantôme, ils réveillent une malédiction que personne ne sait comment briser. Utilisez la furtivité pour éviter le fantôme meurtrier tandis que vous reconstituez le mystère et cherchez un moyen de vous échapper du campus. The Bridge Curse: Road to Salvation propose de l'action intense, des éléments de puzzle, de l'exploration immersive, une narration de qualité cinématographique et un design graphique de pointe, le tout dans un cadre moderne qui donne à l'horreur psychologique un troublant réalisme, désormais complet avec doublages en anglais. Fonctionnalités : Assistez aux événements de ce célèbre incident surnaturel en perspective à la première personne !

Naviguez à travers un campus universitaire de Taïwan et interagissez avec un casting de personnages mémorables.

Découvrez des indices autour d'une sombre légende urbaine et du fantôme meurtrier à votre poursuite !

Utilisez des zones de cachette et trouvez un moyen de briser la malédiction pour vous échapper du campus en vie.

Profitez d'une présentation cinématique avec des doublages anglais complets !

Source : Nintendo