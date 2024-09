The Bridge Curse 2: The Extrication vous fera hurler fin octobre sur Nintendo Switch

Si vous avez envie de passer Halloween à crier devant votre console, PQube, en collaboration avec SOFTSTAR ENTERTAINMENT viennent de confirmer la date de sortie de leur jeu d'horreur The Bridge Curse 2: The Extrication. Le titre sera ainsi disponible à partir du 25 octobre 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Situé à l’université de Wen Hua, connue à Taïwan pour ses histoires de fantômes et son folklore, ce jeu d'horreur/survie à la première personne vous fera incarner quatre personnages différents dont le seul but consiste à sortir vivants d’une nuit de terreur.



Bien décidés à rejouer une histoire de fantômes vieille de plusieurs décennies, ce courageux groupe d’étudiants du club cinéma met en scène le « Carnaval des horreurs » dans le fameux bâtiment Da-Ren. Alors qu'ils commencent le tournage, la frontière entre le réel et la fiction devient de plus en plus floue et d’inexplicables phénomènes commencent à se produire. Parcourez les couloirs fidèlement reproduits de Wen Hua au son de chacun de vos pas, tentez de déjouer la fourberie et les pièges des terribles fantômes à vos trousses, qu’il s’agisse de la sinistre ballerine folle ou du très singulier sergent Huang.