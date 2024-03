The Bridge Curse 2: The Extrication annoncé sur Nintendo Switch

Après The Bridge Curse: Road to Salvation sorti en août dernier, nous plongeant dans une horreur venue tout droit d'Asie, la licence reprend du service en 2024 avec un nouvel épisode dénommé The Bridge Curse 2: The Extrication. En attendant davantage d'informations sur la date de sortie du titre, le développeur Sofstar nous propose de découvrir le trailer de présentation ci-dessous.

Essayez de sauver votre vie dans une aventure de survie et d'horreur à la première personne qui se déroule dans l'université Wen Hua, réputée à Taïwan pour ses histoires de fantômes et son folklore. Jouez à travers les yeux de quatre personnages distincts pour échapper et affronter des fantômes terrifiants, résoudre des énigmes abracadabrantes et découvrir une sinistre conspiration... Survivrez-vous à la nuit ou deviendrez-vous la dernière victime de la malédiction ? La classe est en session... Dans l'intention de ressusciter une histoire de fantôme vieille de plusieurs décennies, un groupe audacieux d'étudiants du club de cinéma orchestre le " Carnaval de l'horreur " dans le bâtiment " Da Ren ", tristement hanté. Alors qu'ils commencent à filmer, la frontière entre la fiction et la réalité s'estompe et des événements inexplicables commencent à se dérouler..... Déjouez et évitez les poursuivants implacables : De redoutables fantômes rôdent dans les couloirs noyés d'ombre de Wen Hua. Etouffez chaque souffle, ravalez chaque gémissement car les couloirs labyrinthiques amplifient chaque son. Affrontez ou détournez l'attention de votre harceleur alors que vous tentez désespérément de survivre à la nuit. Des personnages mémorables : Incarnez quatre personnages distincts et rencontrez des personnalités mémorables en naviguant dans chaque perspective, depuis l'hilarant et bizarre "Sergent Huang" jusqu'à la sinistre présence de la "Ballerine folle" qui fait froid dans le dos. Explorez un campus éprouvant : Traversez des couloirs sinueux et naviguez dans un labyrinthe de pièces dans une université taïwanaise magnifiquement réalisée. Utilisez le plan de l'école pour découvrir des chemins cachés et des échappatoires tout en affrontant les terreurs implacables de vos harceleurs obsédants. Résolvez des énigmes déroutantes et élucidez une conspiration effrayante : Rassemblez des indices énigmatiques et découvrez des artefacts et des objets disséminés sur le campus, ce qui vous permettra de mieux comprendre les conspirations cachées qui se trament au sein de Wen Hua.