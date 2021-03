The Binding of Isaac: Repentance le dernier DLC du jeu annoncé sur Nintendo Switch

La dernière extension du jeu The Binding of Isaac : Rebirth vient d'être annoncée sur Nintendo Switch. Baptisée The Binding of Isaac : Repentance, cette extension censée clore le jeu sortira sur Nintendo Switch pour le 3ème trimestre de l'année 2021 , soit une sortie avant octobre . Pour l'instant pas plus d'informations sur la sortie de ce contenu sur Nintendo Switch ni de prix annoncé mais vous pouvez toujours jeter un oeil aux informations ci-dessous ainsi qu'à la bande-annonce du jeu.

PRIEZ POUR LA REPENTANCE ET RENAISSEZ Découvrez le classique mais moderne, The Binding of Isaac, comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. C'est une extension trop grosse pour être appelée une suite, Repentance emmènera Isaac vers de nouveaux sommets dans l'aventure de donjon roguelike, alors que le brave garçon descend au sous-sol pour son plus grand défi à ce jour! La nouvelle quête d'Isaac l'emmènera dans des endroits complètement inconnus, ces nouveaux lieux sont remplis d'horribles nouveaux ennemis et boss, qui lui donneront accès à des combos d'armes tels que vous n'en avez jamais vu ainsi que des objets totalement inédits.

PLUS GRAND QU'UNE SUITE The Binding of Isaac: Repentance est si énorme, si nouveau et si riche en fonctionnalités que les mises à jour précédentes ressemblent à des préquelles. Il y a plus de fonctionnalités, d'améliorations et de nouveaux secrets (trop de secrets) que la plupart des jeux incluraient dans une véritable suite ! C'est une immense quantité de contenus inédits à explorer, même si vous avez fait le jeu à 100%!



LA MISE À JOUR «FINALE» DU CLASSIQUE AUX MULTIPLES RECOMPENSES The Binding of Isaac: Repentance propose des centaines de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations pour l'expérience de jeu globale. Il s'agit de l'édition ultime du roguelike qui va redéfinir le genre, avec PLUS DE 500 HEURES de nouveau contenus!



NOUVEAUX CONTENUS Plus de 130 nouveaux objets (pour un total de plus de 700 objets)

Un nouveau chemin alternatif complètement inédit avec de nouveaux chapitres, un nouveau boss final et une nouvelle fin

Plus de 100 nouveaux ennemis

Plus de 25 nouveaux boss

2 nouveaux personnages jouables

5 nouveaux défis

Plus de 100 nouveaux Trophées

Plus de 5000 nouvelles pièces